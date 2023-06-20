Илон Маск поддержал слова о провале контрнаступления ВСУ

Американский миллиардер двумя словами отреагировал на действия киевского режима, которым пугали не один месяц.

Американский предприниматель Илон Маск согласился со словами бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который убежден в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое мнение он высказал под публикацией в Twitter.

В статье Сакс отметил, что с каждым днем все больше понятно, что президент Украины Владимир Зеленский не достигнет желаемой цели при контрнаступлении. Также он напомнил и о переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли бы прекратить конфликт, но Запад, как обычно, отверг их. Всю текущую ситуацию на Украине Сакс сравнил с Афганистаном. Тогда американцев пытались убедить, что Вашингтон одерживает победу.

«Хорошо сказано», — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.

К слову, до этого Маск раскритиковал США за накачивание Украины вооружением. Он подчеркнул, что эти действия только усугубляют конфликт и отметил, что поставки должны или совсем прекратиться, или значительно сократиться.

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