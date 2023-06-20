Диана Гурцкая отказалась праздновать день рождения после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая не собирается отмечать день рождения после внезапной потери любимого мужа. Как пишет издание KP.RU, артистка слишком подавлена и не желает проводить никакие мероприятия, пока со дня смерти ее супруга не пройдет хотя бы 40 дней.

В саму же памятную дату вся семья просто соберется на кладбище. От юбилея Гурцкая отказалась, как и от будущего отпуска.

Вокруг фигуры знаменитости появилось множество слухов после смерти ее мужа Петра Кучеренко. Слухи о том, что Гурцкая уехала с сыном в Абхазию и впала в тяжелую депрессию, родственники поспешно опровергли.

Кучеренко умер 20 мая во время возвращения из командировки. Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете, однако врачи не смогли спасти его.

24 мая его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить Кучеренко в последний путь пришли не только родные, но также коллеги и друзья: Лолита, Андрей Клишас, Марк Тишман, Анита Цой и другие.

Гурцкая и Кучеренко прожили в браке 17 лет, воспитывая сына Константина. Этим летом подростку исполнится 16 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее фото Гурцкая с мужем.