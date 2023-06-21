В Минобороны РФ прокомментировали падения беспилотников в Подмосковье

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Минобороны РФ: пресечена попытка киевского режима атаковать Московскую область беспилотниками

В Минобороны РФ прокомментировали падения беспилотников в Подмосковье

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны РФ высказались об атаке беспилотных летательных аппаратов на Московскую область сегодня, 21 июня, рано утром. Об этом говорится в официальном сообщении.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве уточнили, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня рано утром, около 5:30 и 5:50 по московскому времени, БПЛА упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в поселке Калининец. Затем украинский беспилотник атаковал деревню Лукино в Новой Москве. Все беспилотники были благополучно сбиты системой ПВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявил, что пострадавших нет, но были обнаружены осколки устройства. Также он попросил всех жителей Подмосковья сохранять спокойствие.

В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как губернатор Подмосковья прокомментировал падение беспилотников.

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