Список мер обширный: в России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива
В России предложили ужесточить контроль за оборотом сидра и пива
Фото, видео: УМВД России по Ульяновской области / ТАСС; 5-tv.ru
Инициатива парламентариев — ответ на массовое отравление сидром в ряде регионов.
В России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива. Свои рекомендации на эту тему подготовил и направил в Минфин комитет Госдумы по экономической политике.
Список мер довольно обширный: так, депутаты предлагают ввести минимальные розничные цены (МРЦ), ниже которых опускаться будет запрещено. Кроме того, в документе говорится о необходимости реестра дистрибуторов, и об усилении контроля за продажей напитков на розлив — вплоть до полного запрета.
Инициатива парламентариев — ответ на массовое отравление сидром в России. С начала июня суррогатным алкоголем отравилось 106 человек, 36 скончались.
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