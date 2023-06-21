Адвокат: Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на весьма внушительную сумму денег. Она до сих пор находится под домашним арестом и, судя по всему, решила начать выплаты государству — как стало известно 5-tv.ru, она перевела в казну 30 миллионов рублей.

«Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов крайне высокая. Мы всеми доступными нам способами пытаемся возместить сумму налогов», — заявила адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова на очередном заседании суда.

При этом данный перевод является лишь малой частью от общего долга. Без учета текущего транша Блиновская должна налоговой 918 миллионов рублей.

Во время заседания Сальникова также выступила против того, чтобы той продлили домашний арест. В качестве альтернативы защитник «инфоцыганки» предложила запретить Блиновской совершать определенные действия.

Юрист указала, что «королева марафонов» не препятствовала следствию. При этом она добавила, что дети Блиновской находятся в стрессе из-за того, что их мама находится под домашним арестом.

В связи с этим она попросила суд разрешить блогеру хотя бы перемещаться по территории поселка и посещать храм. Однако суд отказал им в удовлетворении этих требований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов.