Все больше судов задействовано в поисках пропавшего батискафа «Титан»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Еще больше ресурсов задействовали, чтобы отыскать пропавший батискаф «Титан» с людьми на борту

Все больше судов задействовано в поисках пропавшего батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Американские, багамские и канадские корабли активно ищут батискаф. Дополнительные судна уже отправились на помощь и движутся к месту крушения «Титаника».

Батискаф компании OceanGate совершал экспедицию к месту крушения «Титаника». Очень быстро он перестал выходить на связь. Сейчас, как минимум, пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф.

«Пять судов в настоящее время находятся на месте крушения „Титаника“, еще четыре судна, указанные береговой охраной США, находятся в пути. Однако сегодня они туда не доберутся», — сообщили в материале телеканала Sky News.

В настоящий момент поисками занимаются исследовательское судно Polar Prince, багамское судно-трубоукладчик Deep Energy, коммерческое судно Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.

Очень сложной задачей является определить точное местонахождение батискафа. Подводный аппарат маленького размера и при этом он погрузился на большую глубину.

К нынешнему часу на батискафе осталось катастрофически мало кислорода. На его борту пять человек: двое исследователей, члены богатой пакистанской семьи и генеральный директор компании OceanGate, которой и принадлежит подводное судно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к России не обращались за помощью в поисках пропавшего батискафа «Титан».

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