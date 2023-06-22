На Пятом канале акция «День добрых дел» для Семена

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня на Пятом канале — День добрых дел. Наша с вами помощь нужна трехлетнему Семену из Новосибирска. Ребенок родился с пороком сердца и уже перенес несколько операций. Мальчику тяжело дышать. Из-за недостатка кислорода он отстает в развитии. Срочно требуется новая операция, которая полностью устранит врожденную патологию. Счет за нее — огромный. Большую часть денег родители уже собрали. Не хватает двух с половиной миллионов рублей.

Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 2222 с суммой пожертвования. Или навести камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Так тяжело трехлетний Сема дышит всегда. Одышка усиливается, когда мальчик играет. Виной всему — порок сердца.

«Поплачет он — синеют губки, ему тяжело дышать, появляется тяжелое дыхание. Где-то понервничает — у него тоже тяжелое дыхание», — делится Александра Григорьева, мама Семы.

Страшный диагноз поставили еще до появления малыша на свет. Во время УЗИ.

«Для нас это был шок. Потому что ребенка этого мы ждали 10 лет. Поддержка была от родителей. Сказали, что примут решения наши, которые мы примем. Ну, то есть оставим ребенка или не оставим. Мы решили оставить», — рассказывает Иван Григорьев, отец Семы.

Когда Сема родился, ему сразу же провели операцию на открытом сердце.

«В первые же сутки, как только он родился, его сразу же забрали в реанимацию. То есть я его увидела буквально после родов, как только я отошла вечером. На следующий день его уже увезли в кардиоцентр», — вспоминает мама мальчика.

Через полгода — еще одна операция. С остановкой сердца, реанимацией, подключением к аппарату ИВЛ. Зато после появилась надежда, что самое страшное позади. Сейчас это активный ребенок, который даже ходит в детский сад. Но сердце все еще работает вполсилы, венозная кровь смешивается с артериальной. Это сказывается на развитии.

«Это влияет на головной мозг, получается. Потому что кислорода не хватает ему постоянно. У него из-за этого идут задержки в речевом, получается, он до сих пор, можно сказать, не разговаривает», — говорит отец ребенка.

Легче становится во время прогулок. Правда, в сильную жару и морозы родители не рискуют и оставляют его дома. Сема любит смотреть мультики, рассматривать картинки в книжках, играть в машинки. Но не любит, когда на плановый осмотр приходит кардиолог — боится врачей.

Выход есть: зарубежные врачи готовы прооперировать Сему, чтобы раз и навсегда решить проблемы со здоровьем.

«Хотят провести радикальную операцию. То есть сделают четырехкамерное сердце. Они из единственного левого желудочка полтора желудочка, скажем так, скроят. И сделают легочную артерию», — объясняет Дарья Власевская, детский кардиолог.

Вот только счет за лечение — огромный. Большую часть денег уже собрали. Но надо еще 2,5 миллиона рублей. Без нашей с вами помощи не обойтись.

Родители боятся не успеть. Ведь госпитализация назначена на 1 августа. Переносить уже нельзя — такие вмешательства проводят именно в три года.

«Мир же не без добрых людей. Я думаю, все-таки люди помогут», — надеется папа Семы.

Итак, чтобы помочь Семену — отправьте СМС с суммой пожертвования — на короткий номер 2222. Большое Вам спасибо!