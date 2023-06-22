Коробка с игровым джойстиком и туалетом: видео изнутри пропавшего батискафа

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Рита Миронова
Рита Миронова 7 132 0

Появилось видео интерьера пропавшего батискафа «Титан»

Фото, видео: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS; YouTube / CBC NL - Newfoundland and Labrador

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Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Был ли аппарат достаточно надежным, чтобы погружаться на дно океана?

Батискаф «Титан», судя по видео с интерьером, не был предназначен для погружения на большую глубину. Кадры еще до инцидента с исчезновением аппарата опубликовал основатель компании-владельца судна OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

«Мы внутри „Титана“, который представляет собой подводную лодку из углеродного волокна и титана. Она может погрузиться на глубину „Титаника“», — уверенно говорил предприниматель.

На кадрах видно, что крошечная подводная лодка изнутри представляет собой пространство, в котором есть несколько сенсорных экранов, один иллюминатор и туалет. Удивляет другое — управление аппаратом осуществляется с помощью компьютерного джойстика.

«Все работает с игровым джойстиком и сенсорными экранами», — гордо объясняет Раш.

Батискаф ранее уже совершал погружения к обломкам «Титаника», однако никогда не получал сертификацию. Видео было снято прошлым летом, а сейчас бизнесмен находится внутри аппарата глубоко под водой.

Он объяснял, что все эти погружения организуют по одной причине: исследователи хотят задокументировать, как выглядит «Титаник» сейчас, и предсказать, каким он будет в будущем. Однако теперь, по-видимому, печально известный батискаф и сам покоится среди обломков.

«Титан» начал исследовательскую миссию к обломкам «Титаника» 18 июня. Однако менее чем через два часа после погружения в воду он потерял связь с исследовательским судном.

Аппарат разыскивают 20 кораблей и несколько подводных лодок. По расчетам береговой охраны США, запасы кислорода на судне закончились днем 22 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию.

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