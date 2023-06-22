Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 931 0

Глубоководный аппарат перестал выходить на связь 19 июня.

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщила береговая охрана, передает Sky News.

Глубоководный аппарат перестал выходить на связь 19 июня. По расчетам экспертов, сегодня, в 14:08 по московскому времени у пассажиров должен был закончиться весь кислород.

Коробка с игровым джойстиком и туалетом: видео изнутри пропавшего батискафа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранный батискаф с пятью богатейшими людьми планеты на борту пропал с радаров примерно через полтора часа после погружения. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
22 июн
Коробка с игровым джойстиком и туалетом: видео изнутри пропавшего батискафа
22 июн
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
22 июн
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
22 июн
Поиски батискафа «Титан» вошли в критическую фазу: кислорода на борту почти не осталось
22 июн
Жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника»
22 июн
Кислород на исходе: могут ли сойти с ума люди на борту батискафа «Титан»
21 июн
Все больше судов задействовано в поисках пропавшего батискафа «Титан»
21 июн
Джеймс Кэмерон вынес неутешительный вердикт по батискафу «Титан»
21 июн
Главком ВМФ: к России не обращались за помощью в поисках батискафа «Титан»
21 июн
Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа
+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

19:37
Дороги ушли под воду: мощные ливни обрушились на Владивосток и Красноярск
19:28
«Не знаю, куда жаловаться!» — Тарасова в отчаянии из-за СМИ, которые ее хоронят
19:17
Захарова ответила послу Израиля, назвавшему героями Украины Бандеру и Мельника
19:10
Они споют вам о…: выпускников на «Алых парусах» поздравит не только «Чайф»
18:58
Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»
18:57
Проигравшему кандидату в президенты Турции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео