Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщила береговая охрана, передает Sky News.

Глубоководный аппарат перестал выходить на связь 19 июня. По расчетам экспертов, сегодня, в 14:08 по московскому времени у пассажиров должен был закончиться весь кислород.

Коробка с игровым джойстиком и туалетом: видео изнутри пропавшего батискафа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранный батискаф с пятью богатейшими людьми планеты на борту пропал с радаров примерно через полтора часа после погружения. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.