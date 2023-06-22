Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан»
Глубоководный аппарат перестал выходить на связь 19 июня.
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago
Неопознанные обломки обнаружили в зоне поиска пропавшего батискафа «Титан». Об этом сообщила береговая охрана, передает Sky News.
Глубоководный аппарат перестал выходить на связь 19 июня. По расчетам экспертов, сегодня, в 14:08 по московскому времени у пассажиров должен был закончиться весь кислород.
Коробка с игровым джойстиком и туалетом: видео изнутри пропавшего батискафа
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранный батискаф с пятью богатейшими людьми планеты на борту пропал с радаров примерно через полтора часа после погружения. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.
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