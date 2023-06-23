В России в период ЕГЭ резко выросли продажи глицина и успокоительных препаратов
Больше всего волнуются родители и выпускники в Тверской, Смоленской и Белгородской областях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru
Российские выпускники и их родители оказались самыми тревожными клиентами аптек. В разгар ЕГЭ они сметают с полок успокоительные средства.
Еще популярностью пользуется глицин — препарат, который, как многие думают, стимулирует работу мозга. С конца мая и до 20 июня продажи глицина увеличились на 11%.
Популярность валерианки и прочих подобных средств выросла еще ощутимее — на 16% или почти 60 миллионов рублей.
Больше всего волнуются, судя по продажам, родители и выпускники в Тверской (765 упаковок на 10 тысяч жителей), Смоленской (745 упаковок на 10 тысяч жителей) и Белгородской областях (718 упаковок на 10 тысяч жителей).
В целом, за период ЕГЭ в России купили почти семь миллионов упаковок препаратов почти на полмиллиарда рублей. Вот только врачи не видят в этом особого смысла. Все перечисленные средства не имеют доказанной эффективности.
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