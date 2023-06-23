Людей просят не покидать дома: ливни парализовали жизнь на востоке Германии

Синоптики прогнозируют новый шторм с сильным градом.

В Германии под воду уходят города на востоке страны: все из-за проливных дождей, охвативших регион. Наводнение в прямом смысле парализовало жизнь немцев: машинам приходится буквально плыть по дорогам, нарушено автобусное и железнодорожное сообщение.

Пока неясно, когда удастся восстановить движение — синоптики прогнозируют новый шторм с сильным градом. Жителей призывают сидеть по домам.