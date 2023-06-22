Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ

Техника была уничтожена операторами БПЛА. Что для этого они использовали?
Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.
«Операторами БПЛА были выявлены большегрузные автомобили ВСУ замаскированные под деревьями», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что грузовики, доставляющие боеприпасы, оружие и снаряжение боевикам ВСУ, были уничтожены операторами БПЛА с применением FPV-дронов (квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео).
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ.
- 22 июн
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ
- 22 июн
- На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
- 22 июн
- Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
- 22 июн
- Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области
- 22 июн
- «Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины
- 22 июн
- Шойгу: боевики ВСУ в течение 16 дней пытались вести контрнаступление
- 22 июн
- Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации
- 22 июн
- «Мы — добровольцы»: все больше россиян подписывают контракты с Минобороны
- 22 июн
- Посол Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине
- 22 июн
- Они готовы: в России растет число желающих поступить на службу по контракту
Читайте также
36%
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?