Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 387 0

Техника была уничтожена операторами БПЛА. Что для этого они использовали?

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.

«Операторами БПЛА были выявлены большегрузные автомобили ВСУ замаскированные под деревьями», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что грузовики, доставляющие боеприпасы, оружие и снаряжение боевикам ВСУ, были уничтожены операторами БПЛА с применением FPV-дронов (квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео).

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ.

Тема:
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