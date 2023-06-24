Губернатор Воробьев объявил об усилении мер безопасности в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об усилении мер безопасности в регионе. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия», — написал глава Московской области.

Он добавил, что жители Московской области могут столкнуться с дополнительными проверками на дорогах на южном направлении.

«Прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», — подытожил Андрей Воробьев.

Об усилении мер безопасности немногим ранее также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На дорогах введен дополнительный контроль, массовые мероприятия могут быть отменены.

Напряженность связана с действиями главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он ранее обвинил Минобороны РФ в нападении на его подразделение. В ФСБ это заявление назвали ложным и возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ведомстве призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также поспособствовать его задержанию. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не выходить из дома.