Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

Мэр столицы предупредил о возможности ограничения проведения массовых мероприятий.

Усиление мер безопасности в Москве объявил мэр города Сергей Собянин. В своем Telegram-канале он сообщил, что на дорогах введен дополнительный контроль. Глава российской столицы также предупредил о возможности ограничения проведения массовых мероприятий.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности… Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — написал Собянин.

Напряженность связана с ситуацией вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Пригожин распространил видео, на котором открыто винит Минобороны РФ в атаках на его подразделения. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что все заявления являются ложными и представляют собой информационную провокацию. В ведомстве призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также поспособствовать его задержанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не выходить на улицу.