Экс-капитан атомной подлодки назвал причину разрушения батискафа «Титан»

У глубоководного аппарата, который должен был доставить туристов к обломкам «Титаника», оказалось несколько слабых мест.

Причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. Таким предположением в эфире британского телеканала Sky News поделился экс-капитан атомной подлодкой HMS Turbulent Райан Рэмси.

«Я бы не говорил о безрассудстве (при проектировании. — Прим. ред.) батискафа. Я бы сказал, что пренебрежение стандартами при строительстве таких видов подводных аппаратов в погоне за инновациями сопряжена с огромными рисками. В данном случае риск материализовался, и погибли люди», — сказал подводник.

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По его мнению, слабым местом «Титана» мог стать люк со смотровым окном — он просто не выдержал давления воды из-за герметизации снаружи с помощью болтов.

При этом Рэмси не исключил, что слабым местом мог оказаться сам корпус. Его изготовили не из привычной для глубоководных аппаратов стали, а из углеродного волокна и титана.

В заключение экс-капитан атомной подлодки предположил, что индустрия глубоководного туризма еще не скоро оправится после трагедии с батискафом. Власти большинства стран наверняка ужесточат правила коммерческих погружений.

Береговая охрана США ранее сообщила, что «Титан» оказался разрушен в результате направленного внутрь взрыва, а все пятеро находившихся на борту батискафа людей погибли. Они перестали выходить на связь 18 июня — примерно через два часа после погружения. Группа отправилась посмотреть на обломки «Титаника», лежащие на дне Атлантического океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало с телами людей во взорвавшемся батискафе «Титан».