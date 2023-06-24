Мятежники понесут неминуемое наказание — Путин

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 516 0

Глава государства прокомментировал ситуацию с бойцами ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.

Мятежники понесут неминуемое наказание — Путин

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Мятежники понесут неминуемое наказание. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с бойцами ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие», — напомнил глава государства.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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