Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 42 0

Огромное давление смяло глубоководный аппарат за считанные миллисекунды, в результате чего его корпус нагрелся до температуры поверхности Солнца, считают аниматоры.

Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Пользователи TikTok активно распространяют два ужасающих видеоролика, на которых смоделирована гибель батискафа «Титан» и находившихся в нем людей. Внимание на это обратил портал New York Post, отметив, что в реальности все могло выглядеть иначе.

Неизвестные аниматоры независимо друг от друга сошлись во мнении, что катастрофа произошла очень быстро — за считанные миллисекунды. Поэтому в обеих реконструкциях подводные аппараты успевают расплющиться, взорваться и разлететься на части за одно мгновение.

«Из-за перепада давления воздух в подводной лодке немедленно бы нагрелся примерно до температуры поверхности Солнца, ведь стена из металла и морской воды ударила один конец лодки о другой примерно за 30 миллисекунд», — подписал первый ролик аниматор из TikTok.

На втором видео виден не батискаф, а подводная лодка. Она кренится к морскому дну, как вдруг начинает быстро сминаться и потом взрывается.

«Это мгновенная смерть для всех, кто был на борту», — написал автор ролика.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что находившиеся в батискафе «Титан» пять человек погибли в результате направленного внутрь взрыва. Вероятно, при проектировании или сборке глубоководного аппарата была допущена ошибка, которая не позволила ему выдержать давления воды.

Целью людей на батискафе «Титан» была экспедиция к обломкам «Титаника», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине примерно в четыре километра. Глубоководный аппарат перестал выходить на связь с исследовательским кораблем меньше чем через два часа после погружения. «Титан» искали с 18 июня, но пока обнаружить удалось лишь обломки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало с телами людей во взорвавшемся батискафе «Титан».

Тема:
Батискаф пропал на пути к «Титанику»
24 июн
Экс-капитан атомной подлодки назвал причину разрушения батискафа «Титан»
23 июн
Погибли мгновенно: что стало с телами людей во взорвавшемся батискафе
23 июн
Предсказавшая трагедию на «Титане» таролог заявила, что люди погибли в нем неслучайно
23 июн
ВМС США уличили в оснащении геймпадами атомных подлодок после трагедии с «Титаном»
23 июн
«Они даже не успели понять»: эксперт рассказал, как умирал экипаж батискафа «Титан»
23 июн
Погружался к «Титанику» 40 раз, но этот стал последним: что известно о погибших в батискафе
23 июн
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
23 июн
ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения
23 июн
Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа «Титан»
22 июн
Оператор OceanGate признал всех членов экипажа батискафа «Титан» погибшими
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию
12:37
В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ
12:36
Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»
12:25
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
12:18
Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок
12:11
Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео