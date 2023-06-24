В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала многонациональное и многоконфессиональное население России к единству.

В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина

Совет Федерации полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка Президента — гаранта Конституции», — написано в публикации.

Матвиенко подчеркнула важность понимания того, что в сложившейся ситуации нужна ответственная позиция всего общества. По ее словам, не только государство, но и население страны, всех регионов, должно ясно сознать насколько важно сплотиться.

Матвиенко добавила, что сила Россия заключается в единстве ее многонациональных и многоконфессиональных жителей. Она подчеркнула, что твердая гражданская позиция является основой населения страны, которая не терпит провокаторов и предателей.

В заключение председатель Совета Федерации отметила, что Путин своей всеобъемлющей утренней речи дал ответы на все вопросы. Она обратила внимание на откровенность и убедительность слов главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин в ходе обращения назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы.

Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина
24 июн
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
24 июн
Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж
24 июн
Глава Татарстана Минниханов поддержал Владимира Путина
24 июн
Все выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю
24 июн
Полиция и военная техника: какая обстановка сейчас на въезде в Москву
24 июн
На Симферопольском шоссе перекрыли мост через реку Оку
24 июн
Мария Захарова призвала россиян объединяться: «Враг только и ждет нашей междоусобицы»
24 июн
СМИ: Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
24 июн
«Удар в спину»: Путин о действиях ЧВК «Вагнер»
24 июн
Жителей Северной Осетии призвали не подчиняться приказам Пригожина
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Политолог Асафов: Сейчас необходимо поддержать президента и армию
12:37
В Совете Федерации выразили полную поддержку президенту РФ
12:36
Пользователи TikTok показали на видео, как мог выглядеть взрыв на батискафе «Титан»
12:25
В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона
12:18
Кардиолог Шахнович: инфаркта на даче поможет избежать отказ от нагрузок
12:11
Глава Чечни Кадыров призвал подавить военный мятеж

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео