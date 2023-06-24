Путин назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 111 0

Глава государства подчеркнул, что сейчас решается судьба российского народа.

Путин назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы

Фото: REUTERS / SPUTNIK

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье

Россия столкнулась с изменой и предательством, причиной которых стали непомерные амбиции и личные интересы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время обращения к нации.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу <…> то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“ — герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и населенные пункты Донбасса», — сказал российский лидер.

Владимир Путин заявил, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для российской государственности и страны в целом.

«Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — подчеркнул глава государства.

Обращение Владимира Путина связано с тем, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по тыловым подразделениям его компании. В российском оборонном ведомстве назвали слова Пригожина ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Позже в Минобороны призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене всероссийского школьного выпускного бала в Кремле.

Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье
24 июн
«Удар в спину»: Путин о действиях ЧВК «Вагнер»
24 июн
Жителей Северной Осетии призвали не подчиняться приказам Пригожина
24 июн
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
24 июн
Директор Музея Победы призвал россиян сплотиться и не поддаваться на провокации
24 июн
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен
24 июн
В Москве отменили массовые мероприятия
24 июн
В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции
+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
«Удар в спину»: Путин о действиях ЧВК «Вагнер»
11:00
Спортсменка, комсомолка: какой Севиль была в студенческие годы
10:58
Жителей Северной Осетии призвали не подчиняться приказам Пригожина
10:54
Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
10:41
Директор Музея Победы призвал россиян сплотиться и не поддаваться на провокации
10:40
Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео