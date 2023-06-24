Путин назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы

Россия столкнулась с изменой и предательством, причиной которых стали непомерные амбиции и личные интересы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время обращения к нации.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу <…> то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“ — герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и населенные пункты Донбасса», — сказал российский лидер.

Владимир Путин заявил, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для российской государственности и страны в целом.

«Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — подчеркнул глава государства.

Обращение Владимира Путина связано с тем, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по тыловым подразделениям его компании. В российском оборонном ведомстве назвали слова Пригожина ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Позже в Минобороны призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене всероссийского школьного выпускного бала в Кремле.