Патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против собратьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься тех, кто взял в руки оружие и готов направить его против своих собратьев. Сегодня следует сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, как бы сложно не было, следует из его заявления на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что военное противостояние является испытанием, при котором нужно молиться Богу и поддерживать друг друга.

«Сегодня, когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», — добавил патриарх Кирилл.

В заключение он выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, который готов не допустить смуты в стране.

«Молюсь сам и призываю всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян возносить сугубые молитвы о том, чтобы Господь сохранил мир и единство, поставленные под угрозу призывами к смуте. Да хранит Господь Россию, народ и воинство ее», — подчеркнул патриарх.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отступничеством от народа и боевых товарищей назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны.