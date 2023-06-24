Губернатор Севастополя Развожаев: город поддерживает президента России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 84 0

Глава государства выступил с обращением к народу утром 24 июня, прокомментировав ситуацию с мятежом в Ростовской области.

Губернатор Севастополя Развожаев: город поддерживает президента России

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Обращение президента РФ Владимира Путина Спецоперация

Севастополь полностью поддерживает президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил губернатор региона Михаил Развозжаев.

«Севастополь с президентом. Мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей победе», — подчеркнул глава субъекта Федерации, опубликовав сообщение в личном Telegram-канале.

Михаил Развозжаев подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент стабильна. Введение спецрежима не требуется.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Обращение президента России Владимира Путина

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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