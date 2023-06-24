В ФМБА России поддержали призыв президента Путина к всеобщему единению

Глава государства подчеркнул, что сегодня, как никогда раньше, важна сплоченность. Мятежники же понесут заслуженное наказание.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
В Федеральном медико-биологическом агентстве России поддержали призыв президента страны Владимира Путина к всеобщему единению. Глава государства подчеркнул, что сегодня, как никогда раньше, важна сплоченность. Мятежники же понесут заслуженное наказание.
«Все силы агентства — в рамках наших полномочий — приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства», — заявила глава агентства Вероника Скворцова.
Обращение президента России Владимира Путина
Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.
ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и области введен режим контртеррористической операции.
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