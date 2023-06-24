Туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России

Некоторые перевозчики планируют приобрести людям билеты обратно за свой счет.

Туристические операторы начали отменять автобусные туры в южные регионы России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На данный момент известно, что туропертор «Мультитур» сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва — Анапа, на 25 и 26 июня в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком.

«Если турист приобретал автобусный тур „Мультитур“ готов передвинуть либо весь тур с автобусом в даты (график) выезда автобуса, либо только проживание в отеле с полным возвратом билетов туда», — говорится в сообщении.

Также указано, что всем, кто возвращается из Анапы в Москву 26 июня, «Мультитур» приобрел билеты на скорый поезд Анапа — Москва 217, время отправления — 16:12 в понедельник, время прибытия — 23:56 вторник. Все билеты будут переданы в агентства, где туристы их приобретали.

До этого стало известно о том, что мост через реку Оку был перекрыт на Симферопольском шоссе в районе подмосковного города Серпухова. Местных жителей призвали воздержаться от поездок.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Симферопольском шоссе перекрыли мост через реку Оку.