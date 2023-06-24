Населению нужно воздержаться от передвижения на личном авто.

В Калужской области временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что населению необходимо воздержаться от передвижения на личном транспорте по указанным дорогам. Далее Оперштаб будет информировать население по мере поступления информации.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Свердловской области ввели режим повышенной готовности.