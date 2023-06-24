В Свердловской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, министерства и ведомства, а также муниципальные администрации региона, в ведение которых входит решение вопросов защиты населения и территории от природных и техногенных ЧС, должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.