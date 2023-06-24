Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Согласно документу, министерства и ведомства, а также муниципальные администрации региона, в ведение которых входит решение вопросов защиты населения и территории от природных и техногенных ЧС, должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции.
- 24 июн
- Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
- 24 июн
- Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО
- 24 июн
- При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
- 24 июн
- Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России
- 24 июн
- Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
- 24 июн
- В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
- 24 июн
- Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением
- 24 июн
- Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
- 24 июн
- «Останьтесь героями»: глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»
- 24 июн
- OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?