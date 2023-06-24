«Бейся там, где стоишь»: Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты страны

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Ольга Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

«Бейся там, где стоишь»: Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты страны

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

По мнению министра, должны быть отброшены любые распри, которыми могут воспользоваться враги.

Министр культуры России Ольга Любимова поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Псков, который пережил огромное количество осад, пал только однажды и причиной стало предательство. При этом министр процитировала слова главы государства о том, что должны быть отброшены любые распри, которыми могут воспользоваться внешние враги, чтобы подорвать Россию изнутри.

«Сейчас мы повторяем слова Александра Невского: «Бейся там, где стоишь!» — написала Любимова.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава МИД Кении заявил о солидарности с Москвой в усилиях по обеспечению порядка.

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