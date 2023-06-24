Прокуратура напомнила о недопустимости распространения фейков в связи с режимом КТО в Москве
Ведомство проводит мониторинг появляющейся в Сети информации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Прокуратура Москвы напомнила гражданам, предприятиям и журналистам о том, что при режиме контртеррористической операции недопустимо распространение искаженной и недостоверной информации. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.
«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.
Граждан призвали руководствоваться официальными источниками информации.
Кроме того, отметили в прокуратуре, в рамках режима КТО предусмотрены:
- ограничения на перемещение и использование личного транспорта;
- ограничения на использование средств связи;
- порядок личного досмотра.
Прежде власти Москвы и области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по Москве-реке временно приостановлено в рамках режима КТО.
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