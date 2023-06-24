Песков: бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны

В Кремле отметили, что в ближайшее время сотрудники ЧВК вернутся в свои лагеря, в расположение.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger
Бойцы ЧВК «Вагнер» подпишут контракты с Минобороны России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это касается тех лиц, которые не принимали участие в мятеже, организованном 24 июня.
«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом «походе», — подчеркнул Песков в ходе традиционного брифинга.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.
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