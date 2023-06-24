Песков: бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны

Бойцы ЧВК «Вагнер» подпишут контракты с Минобороны России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это касается тех лиц, которые не принимали участие в мятеже, организованном 24 июня.

«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом «походе», — подчеркнул Песков в ходе традиционного брифинга.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.