Песков: ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 81 0

Бойцы частной компании под руководством Евгения Пригожина попытались устроить мятеж. В переговорах пришлось принимать участие президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Мятеж ЧВК Вагнер Спецоперация

Ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бойцы частной компании под руководством Евгения Пригожина попытались устроить мятеж. В переговорах пришлось принимать участие президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Ни в коем случае [не повлияет]. СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). И операция будет продолжаться», — подчеркнул Песков.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В Кремле опровергли кадровые перестановки в Минобороны России

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Песков: Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию

Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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