В Кремле опровергли кадровые перестановки в Минобороны России

В ряде СМИ появилась информация, которая не соответствует действительности. Власти призывают получать информацию только из проверенных источников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Никаких кадровых перестановок в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» в Минобороны России не предвидится. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
«Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетенции верховного главнокомандующего в соответствии с Конституцией РФ. Поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отъезд Пригожина гарантировал лично президент России Владимир Путин.
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