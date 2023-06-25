Выпускников от имени бабушек и дедушек поздравила группа «Чайф», ставшая хедлайнером «Алых парусов»

Участники коллектива «Чайф» дали напутствие вчерашним школьникам, отмечающим выпускной на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках «Алых парусов — 2023». Первое слово взял основатель группы Владимир Шахрин.

В своем напутствии он отметил, что выпускников уже поздравили от имени ровесников и родителей, теперь же пришло время «подарков» от поколения бабушек и дедушек. Первой песней, которую исполнил коллектив, стал хит «Шаляй-валяй».

«Следующая песня была написана, когда вы, нынешние выпускники родились», — заметил Шахрин и начал исполнять композицию «Аргентина — Ямайка — 5:0».

Третья песня «Никто не услышит», по мнению группы, была о силе русского языка — в припеве нет ни одного слова, а лишь два междометия.

Шахрин отметил, что коллективу приятно выступать перед молодежью, это дало возможность вспомнить свое юношество. Завершилось выступление «Чайфа» песнями «Рок-н-ролл этой ночи» и «17 лет» перед появлением в акватории Невы главного символа — Брига «Россия» с алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автор и исполнитель SHAMAN выступил на празднике всех выпускников «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге.