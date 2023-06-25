«Самый трогательный вечер»: выпускник поделился впечатлениями от «Алых парусов»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 68 0

Выпускник кадетского корпуса Михаил: вечер «Алых парусов» был самым трогательным за последние семь лет

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Парень признался, что даже пустил слезу во время прохода брига «Россия» по Неве.

Выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил поделился впечатлениями от праздника «Алые паруса — 2023», который состоялся в Санкт-Петербурге вечером 24 июня.

Парень признался, что вечер для него стал самым трогательным за последние семь лет, которые он провел в Северной столице практически один — в 2016 году он переехал из Москвы для обучения и оказался в дали от мамы.

«Рос здесь один и ждал этот момент целых семь лет, представляете. Это не передать словами, те эмоции, которые я испытал, находясь здесь. Отдельных слов заслуживает салют — такого салюта я в жизни не видел. Не передать словами, пустил слезу, так жалко расставаться с этим городом», — трогательно высказался Михаил.

Он пояснил, что расстается с Санкт-Петербургом, потому что принял решение продолжить учебу в Москве. Между тем он отметил, что уходящий в даль бриг «Россия» стал для него переломный моментом — осознанием того, что школьная жизнь закончилась, а впереди только взрослые заботы.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

После концерта под пиротехническое шоу в Неву зашел бриг «Россия». С палубы корабля для выпускников выступил автор и исполнитель SHAMAN. Торжество закончилось невероятным салютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаменитая группа Gyazov$ Brother$ выступила на «Алых парусах» и спела свои главные хиты в портале «Космос».

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