Салюты, музыка и чувства: как выпускники со всей России смотрели трансляцию «Алых парусов»

Ребята признались, что хотели бы побывать на празднике вживую.

Волшебное мероприятие на Дворцовой площади поразило не только сердечки людей, которые приехали специально на «Алые паруса» в Петербург, но и тех, кто смотрел всю праздничную программу с экраном телевизором.

Выпускники по всей России в эту ночь завороженно наблюдали за действом, происходящим в Северной столице. Так, в Казани девушки подпевали под любимые песни Елены Темниковой, Тоси Чайкиной, The Hatters, группы «Чайф» и многим другим. Все выпускники испытывали абсолютно те же эмоции, что и выпускники Петербурга. Именно в эту ночь, сердца всех школьных друзей сплотились.

Кому-то из ребят больше понравились салюты, кому-то атмосфера, а кому-то — любимый исполнитель. Конечно же, многие были очень расстроены тем, что не смогли попасть на «Алые паруса» вживую.

«Очень классно прошло это мероприятие. Нам очень всем понравилось, все впечатляет там. Особенно эти алые паруса. Этот корабль. SHAMAN он так поет красиво!» — признался после просмотра шоу выпускник из Казани Вячеслав Гаранин.

«Поразили масштабы. Я бы хотел там побывать. У меня родители совсем недавно там были», — добавил Тимур Улыбин.

«Казань с удовольствием смотрела на праздник „Алые паруса“. Я бы побывала на этом празднике», — с улыбкой отметила Алсу Гаджиева.

Фото, видео: 5-tv.ru

Смотрели праздник выпускники и на далекой Камчатке.

«Конечно же, это замечательное событие для всех выпускников. „Алые паруса“ являются символом праздника. И будучи даже находясь на Камчатке, конечно же, это уникальная возможность в онлайн-трансляции наблюдать за этим грандиозным событием», — подчеркнул выпускник Максим Дружинин.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний выпускников из Нижнего Новгорода.