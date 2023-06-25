Загадка «Титана»: после крушения батискафа к трагедии возникает все больше вопросов

Как аппарат мог взорваться под водой? Почему власти несколько суток молчали о трагедии, хотя сами узнали правду почти сразу? Почему компанию OceanGatе не остановили? Ответы появляются только сейчас.

После обнаружения обломков батискафа «Титан» вопросов к связанной с ним трагедии и гибели пяти человек становится все больше. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщила «Российская газета».

Первый вопрос: почему так долго молчали о крушении?

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По данным Wall Street Journal, береговая охрана США получила от военных информацию о произошедшем на глубоководном аппарате взрыве 18 июня. То есть в тот же день, когда батискаф начал погружаться под воду и потерял связь с исследовательским судном. Однако официально о причине трагедии ведомство сообщило только в ночь на 23 июня.

Такая задержка может объясняться несколькими соображениями. Во-первых, военные могли быть не уверены в том, что зафиксированный ими взрыв произошел именно на «Титане». Во-вторых, Пентагон хотел сохранить в секрете свои возможности по обнаружению подлодок и других глубоководных аппаратов.

В результате дорогостоящая поисково-спасательная операция (с участием двух десятков кораблей и нескольких подлодок) продолжалась четверо суток, хотя спасти уже никого было нельзя.

Второй вопрос: почему «Титан» не выдержал погружения?

Сейчас эксперты предъявляют множество претензий к конструкции батискафа. Обычно для строительства таких аппаратов используют специальную сталь или дорогие металлы. Однако «Титан» построили из композитных материалов. Причем толщина стенок составляла всего 13 сантиметров. Такую конструкцию в эфире телеканала АВС раскритиковал даже режиссер Джеймс Кэмерон, который в прошлом погружался к месту гибели «Титаника» и на дно Марианской впадины.

«Композиты не используются для аппаратов, испытывающих внешнее давление. Они отлично выдерживают внутреннее давление и подходят для аквалангов, например. Но они ужасны для давления, поступающего снаружи. Это была попытка применить авиационные методы к решению проблем глубоководного погружения. Идея была ошибочной. Я думаю, что это критический провал», — сказал кинематографист.

Генеральный директор компании OceanGate, которая и построила батискаф «Титан», Стоктон Раш объяснял решение использовать композитные материалы тем, что у них лучше соотношение прочности и плавучести, чем у металлов. К слову, он погиб при погружении.

Третий вопрос: почему батискаф взорвался под водой?

Это один из главных вопросов, на который должны ответить эксперты в ходе расследования трагедии. Экс-капитан британской атомной подлодки HMS Turbulent Райан Рэмси назвал в эфире Sky News две вероятные причины взрыва. Первая — люк со смотровым окном просто не выдержал давления воды из-за герметизации снаружи с помощью болтов. Вторая — борьбу с давлением проиграл корпус.

При любом варианте дальше ситуация развивалась одинаково: толщи воды за миллисекунды смяли батискаф как банку из-под газировки; мгновенная деформация корпуса привела к резкому увеличению температуры; а уже из-за нее последовал взрыв запасов кислорода и оборудования.

Однако все это — гипотеза. Что именно вызвало взрыв, должны рассказать ведущие расследование эксперты. И еще от них потребуют предоставить убедительные доказательства.

Четвертый вопрос: почему компанию OceanGate никто не остановил?

Государства по всему миру следят за соблюдением правил глубоководных погружений — особенно если речь идет о туристических и коммерческих экспедициях. При этом недостатки конструкции «Титана» были очевидны еще до погружения. Трагедию можно было предотвратить, но она все равно произошла.

Опрошенные The Guardian представители отрасли объясняют это тем, что OceanGate удалось частично обойти правила. Так, их батискаф погружался в международных водах, где у Береговой охраны США и аналогичных служб других стран нет права что-либо запрещать. А в международных агентствах «Титан» просто не был зарегистрирован. Больше того, он даже не был сертифицирован — то есть независимые инженеры не осматривали судно.

В компании это объяснили тем, что дизайн «Титана» очень инновационный — якобы инспекторам потребовались бы годы для понимания конструкции. При этом представители OceanGate хвастались, что сотрудничают с «авторитетными учреждениями». Последние сейчас это опровергают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предсказавшая трагедию на «Титане» таролог заявила, что люди погибли в нем неслучайно.