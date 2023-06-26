Сын Меньшовой вместе с женой наслаждаются медовым месяцем: «С моим пирожочком»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 208 0

Сын Меньшовой вместе с женой наслаждаются медовым месяцем в Турции

Сын Меньшовой вместе с женой наслаждаются медовым месяцем: «С моим пирожочком»

Фото: Instagram* / snirdog

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Возлюбленные заключили брак на прошлой неделе в московском ЗАГСе.

Сын телеведущей и актрисы Юлии Меньшовой — Андрей Гордин — вместе с новой супругой уехал из России на медовый месяц. Молодожены уже вовсю публикуют в соцсетях фотографии с отдыха.

«Медовый месяц с моим медовым пирожочком», — написал Гордин в своем блоге.

Известно, что супруги остановились в городе Каш на средиземноморском побережье Турции.

Новым членом звездной семьи стала Мария Кукушкина, известная по роли в сериале «Триггер». Предложение руки и сердца она получила еще осенью прошлого года, но прессу оповещать пара еще некоторое время не спешила.

Гордин и Кукшкина заключили брак на прошлой неделе в московском ЗАГСе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семи звездных парах, у которых сложились отношения еще во время студенчества.

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