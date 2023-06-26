Путин: попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ
Российский лидер обратился к гражданам страны.
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.
«Но просчитались», — подчеркнул он.
Между тем президент выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников.
«Сохранили верность долгу, присяге и своему народу», — добавил Путин.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации главы МИД РФ Сергея Лаврова, посол США Линн Трейси общалась с российскими представителями и передавала сигналы о том, что Штаты не причастны к попытке мятежа в России.
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