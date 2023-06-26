Лавров рассказал о сигналах США по поводу непричастности к попытке мятежа в РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

За что так переживали американцы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karbinov Anatoly; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Посол США Линн Трейси общалась с российскими представителями и передавала сигналы о том, что Штаты не причастны к попытке мятежа в России. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — раскрыл подробности министр.

Линн ТрейсиЛинн Трейси. Фото: www.globallookpress.com / Freddie Everett/Us State

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров проводил телефонные переговоры с зарубежными коллегами по ситуации с мятежом в РФ.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
26 июн
Лавров: Макрон увидел шанс стратегического поражения РФ в ситуации с мятежом
26 июн
Лавров раскрыл подробности переговоров с зарубежными лидерами по ситуации с мятежом в РФ
26 июн
Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области
26 июн
Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО
25 июн
WP сообщила об осведомленности США о планах Пригожина еще в середине июня
25 июн
«Можно нам обратно»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели отпуск в тундре
25 июн
Росавтодор: все ограничения, введенные на трассах, сняты
25 июн
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
25 июн
Песков: ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации
25 июн
В Кремле сообщили о снятии режима КТО в ближайшее время
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

18:07
«Гаджеты по праздникам»: как Анна Хилькевич ограничивает своих детей
17:57
Паломники начали прибывать на хадж в Саудовскую Аравию
17:55
«Массовый убийца»: в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ
17:50
Никого нет: могила народного артиста РФ Горобца в годовщину его смерти забыта
17:42
«Обычный женский конфликт»: Волочковой рекомендуют забрать заявление на соседку
17:39
ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод»

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Себе дороже: экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ
«Я люблю своих хейтеров!» — Птаха назвал своих недоброжелателей дебилами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео