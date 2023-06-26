Лавров рассказал о сигналах США по поводу непричастности к попытке мятежа в РФ

За что так переживали американцы?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karbinov Anatoly; 5-tv.ru
Посол США Линн Трейси общалась с российскими представителями и передавала сигналы о том, что Штаты не причастны к попытке мятежа в России. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — раскрыл подробности министр.
Линн Трейси.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров проводил телефонные переговоры с зарубежными коллегами по ситуации с мятежом в РФ.
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