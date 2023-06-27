Шесть человек погибли в страшном ДТП в Самарской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 246 0

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области; Telegram / samara_proc; 5-tv.ru

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Шесть человек погибли, еще столько же пострадали при столкновении двух автомобилей в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент, как уточняется, произошел на 110-м километре трассы А-300. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra и микроавтобус Honda. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организована проверка.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать правилам дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин отвлекся на телефон за рулем, в результате чего отправил четверых детей в больницу. Авария произошла в Тюменской области — там на загородной трассе иномарка врезалась в грузовик.

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