Шесть человек погибли в страшном ДТП в Самарской области

Шесть человек погибли, еще столько же пострадали при столкновении двух автомобилей в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент, как уточняется, произошел на 110-м километре трассы А-300. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra и микроавтобус Honda. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организована проверка.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать правилам дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин отвлекся на телефон за рулем, в результате чего отправил четверых детей в больницу. Авария произошла в Тюменской области — там на загородной трассе иномарка врезалась в грузовик.