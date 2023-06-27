«Давай поговорим»: как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Лукашенко заявил о предложении Путину не торопиться с жесткими решениями по ЧВК «Вагнер»

«Давай поговорим»: как Лукашенко призвал Путина не торопиться с решением по ЧВК «Вагнер»

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Президент Белоруссии предложил российскому лидеру немного подождать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что посоветовал президенту России Владимиру Путину еще 24 июня не торопиться с принятием жестких решений в отношении ЧВК «Вагнер». Об этом пишет БЕЛТА.

«Я также понял: принято жестокое решение, оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — заявил Лукашенко.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в разрешении ситуации с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Лукашенко по согласованию с Путиным 24 июня провел переговоры с Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко рассказал о новом глобальном конфликте.

Тема:
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