«Потеряют»: в США предсказали будущее после разгрома наступления ВСУ
Подполковник Дэвис: после разгрома ВСУ армия РФ освободит Одессу и Харьков
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Западные «учителя» не смогли подготовить Вооруженные силы Украины к успешному контрнаступлению. Как события будут развиваться далее?
После разгрома украинского контрнаступления Вооруженные силы РФ смогут освободить Одессу и Харьков. Таким мнением поделился подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского военного, после успешного отражения наступления украинских нацистов в зоне СВО российские силы задействуют новые свежие подразделения для контрудара. Он отметил, что в данном случае ВСУ будет уже нечем ответить ВС РФ и они не смогут удержать под своим контролем Харьков или Одессу.
«А в самом наихудшем сценарии — потеряют оба города», — добавил Дэвис.
Военный эксперт подчеркнул, что помощь Запада в подготовке боевиков ВСУ не поспособствовала исключению ошибок. Украинская сторона не смогла организовать успешное наступление, что привело к серьезным потерям в рядах их армии.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор делился схожим мнением. По его словам, Москва дожидается «всплеска энергии» киевского режима, а после «пойдет на Одессу и Харьков».
Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении.
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