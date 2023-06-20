«Потеряют»: в США предсказали будущее после разгрома наступления ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 215 0

Подполковник Дэвис: после разгрома ВСУ армия РФ освободит Одессу и Харьков

«Потеряют»: в США предсказали будущее после разгрома наступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

Западные «учителя» не смогли подготовить Вооруженные силы Украины к успешному контрнаступлению. Как события будут развиваться далее?

После разгрома украинского контрнаступления Вооруженные силы РФ смогут освободить Одессу и Харьков. Таким мнением поделился подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам американского военного, после успешного отражения наступления украинских нацистов в зоне СВО российские силы задействуют новые свежие подразделения для контрудара. Он отметил, что в данном случае ВСУ будет уже нечем ответить ВС РФ и они не смогут удержать под своим контролем Харьков или Одессу.

«А в самом наихудшем сценарии — потеряют оба города», — добавил Дэвис.

Военный эксперт подчеркнул, что помощь Запада в подготовке боевиков ВСУ не поспособствовала исключению ошибок. Украинская сторона не смогла организовать успешное наступление, что привело к серьезным потерям в рядах их армии.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор делился схожим мнением. По его словам, Москва дожидается «всплеска энергии» киевского режима, а после «пойдет на Одессу и Харьков».

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении.

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