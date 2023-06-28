«Без дождей не бывает»: Вильфанд объяснил «мокрую» погоду в Москве этим летом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 142 0

Роман Вильфанд рассказал о дождях в Москве 28 июня и погоде на ближайшие сутки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

По словам метеоролога, ливни нужно воспринимать, как благодать.

Этим летом москвичам не стоит ждать идеальной погоды. О том, почему это хорошо, рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, этим летом в столице будет умеренная погода.

«Понятие плохая хорошая погода, вообще, отсутствует у метеорологов, но на самом деле, лето без дождей не бывает», — заявил Вильфанд.

По его словам, пока в Москве выпало всего 50% месячный нормы осадков, а предыдущие несколько месяцев можно вообще назвать периодом засушливости, что может привести к пожарам.

«Поэтому дожди нужно воспринимать, как благодатные. Они питают почву и спасут от пожаров», — заключил Вильфанд.

Он также добавил, что сейчас к Москве приближается хорошо выраженный циклон. Уже ближе к полуночи начнутся сильные дожди, к концу завтрашнего дня, 29 июня, осадки могут закончится.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Москву надвигается стихия.

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