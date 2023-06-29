Суд отправил под домашний арест зампреда представительства КЧР Гербекову

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

По данным следствия, женщина возглавляла преступное сообщество.

Суд отправил под домашний арест зампреда представительства КЧР Гербекову

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемой в хищении 100 миллионов рублей зампреда представительства Карачаево-Черкессии Ирины Гербековой. Об этом сообщило агентство РИА Новости ссылками на МВД региона и близкий к ситуации источник.

Согласно полученным данным, сотрудники ФСБ и МВД совместными усилиями пресекли противоправную деятельность преступного сообщества, которая были организована при помощи зампреда представительства КЧР. Главой сообщества выступила она сама.

Известно, что по возбужденному ранее делу были задержаны семь подозреваемых в реализации незаконной деятельности. По данным следствия, подозреваемые занимались хищением средств федерального бюджета, которые должны были быть направлены на финансирование здравоохранения республики.

По предварительным оценкам, ущерб составил более 100 миллионов рублей. Участниками группы были также предприниматели и руководили республиканской клинической больницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России объявили в розыск разработчика софта против киберпреступлений.

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