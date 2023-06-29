В обнаруженном микроавтобусе Пригожина в Петербурге был схрон с наличными деньгами
Они были спрятаны в коробки из-под обуви.
Фото, видео: 5-tv.ru
В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По последним данным, деньги были упакованы в сумки и пакеты, коробки из-под обуви пачками по несколько миллионов.
Данный микроавтобус был найден в Санкт-Петербурге вчера, 28 июня. Он принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Кстати, отель, на парковке которого был найден автомобиль, тоже принадлежит Пригожину.
В обнаруженном микроавтобусе Пригожина в Петербурге был схрон с наличными деньгами.
До этого, еще 24 июня, силовики при обыске офиса основателя ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами. Внушительную сумму нашли в «Газеле», припаркованной во дворе отеля «Трезини». В коробках находились пачки денег, перевязанные резинками, по 250 тысяч рублей. Точная сумма неизвестна. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллиардах.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер».
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