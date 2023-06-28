На стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 134 0

В Петербурге нашли еще один принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» микроавтобус

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Машина уже вскрыта и опечатана.

В Санкт-Петербурге был найден еще один микроавтобус, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последней информации, автобус уже вскрыт и опечатан. Он был найден на стоянке отеля, которым также владеет Пригожин.

До этого, еще 24 июня, силовики при обыске офиса основателя ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами. Внушительную сумму нашли в «Газеле», припаркованной во дворе отеля «Трезини». В коробках находились пачки денег, перевязанные резинками, по 250 тысяч рублей. Точная сумма неизвестна. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллиардах.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами.

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