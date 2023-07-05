«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиянном. На сайте Кремля уточняется, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

В разговоре лидеры затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обеспечение транспортного сообщения по Лачинскому коридору, а также процесс реализации комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020–2022 годов.

«Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон ждет звонка от Владимира Путина.