«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Путин по телефону обсудил с Пашиняном транспортное сообщение по Лачинскому коридору

«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиянном. На сайте Кремля уточняется, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

В разговоре лидеры затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обеспечение транспортного сообщения по Лачинскому коридору, а также процесс реализации комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020–2022 годов.

«Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон ждет звонка от Владимира Путина.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

16:12
«Принципиально важное значение»: о чем Путин говорил с премьером Армении Пашиняном
16:10
Ушел 15 лет назад: что сегодня происходит на могиле Михаила Танича
16:08
По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП
16:02
Доллар превысил 91 рубль впервые с марта прошлого года
16:00
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
15:55
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео