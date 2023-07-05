«Попадает в руки»: на Западе сообщили об утечке данных США для Украины

По мнению экспертов, не только украинские территории попадают в зону ответственности российских разведчиков.

Практически вся секретная информация, которую США передают Киеву, утекает в Москву благодаря эффективной работе российской разведки на Украине. Статья об этом была опубликована изданием Newsweek.

Авторы материала ссылаются на американских экспертов. По их словам, разведчики РФ работают очень активно на украинских территориях и перехватывают много данных.

«Предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки», — написано в публикации.

По данным экспертов, ряд других стран, которые граничат с территорией проведения спецоперации, также попадают в зону деятельности российской разведки.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны Украины признал эффективность российских средств РЭБ.