Бесконечный зной: жителей центральных регионов России предупредили об «экстремальной» жаре
Жителей центральных регионов России предупредили об экстремальной жаре
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Отметки на столбиках термометров будут зашкаливать. Запаситесь водой и головными уборами!
Экстремальная жара надвигается на Москву. МЧС выпустило экстренное предупреждение: по прогнозам, воздух в столице прогреется выше 30 градусов по Цельсию.
Жителей и гостей мегаполиса просят позаботиться о здоровье — ограничить пребывание на солнце, носить одежду в светлых тонах, а также пить больше воды.
Резкое потепление ожидается в Петербурге. Ливни и грозы — пока на паузе. День обещает быть солнечным и жарким. И такая смена погоды должна положительно повлиять на демографию… слизней, которые рекордными темпами плодились в дождливые дни.
На нашествие моллюсков ранее жаловались жители разных районов. Причем наряду с местными, в городе можно встретить испанских слизней, которые, предположительно, попали в Петербург вместе с фруктами. И теперь приезжие активно вытесняют коренных.
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