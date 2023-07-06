Бесконечный зной: жителей центральных регионов России предупредили об «экстремальной» жаре

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Жителей центральных регионов России предупредили об экстремальной жаре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Погода

Отметки на столбиках термометров будут зашкаливать. Запаситесь водой и головными уборами!

Экстремальная жара надвигается на Москву. МЧС выпустило экстренное предупреждение: по прогнозам, воздух в столице прогреется выше 30 градусов по Цельсию.

Жителей и гостей мегаполиса просят позаботиться о здоровье — ограничить пребывание на солнце, носить одежду в светлых тонах, а также пить больше воды.

Резкое потепление ожидается в Петербурге. Ливни и грозы — пока на паузе. День обещает быть солнечным и жарким. И такая смена погоды должна положительно повлиять на демографию… слизней, которые рекордными темпами плодились в дождливые дни.

На нашествие моллюсков ранее жаловались жители разных районов. Причем наряду с местными, в городе можно встретить испанских слизней, которые, предположительно, попали в Петербург вместе с фруктами. И теперь приезжие активно вытесняют коренных.

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