Держат ВСУ в узде: как работают гаубицы «Мста-С» в зоне спецоперации

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Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу гаубиц Мста-С в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Каковы нюансы функционирования этих машин?

Пресечь постоянные обстрелы жилых кварталов — задача, в том числе для российской артиллерии. По противнику военные отрабатывают из самоходных гаубиц «Мста-С».

Эти орудия позволяют держать ВСУ на расстоянии и не давать вести ни прицельный, ни хаотичный обстрел позиций. О нюансах работы этих машин — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Тема:
Спецоперация
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