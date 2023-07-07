Держат ВСУ в узде: как работают гаубицы «Мста-С» в зоне спецоперации
Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу гаубиц Мста-С в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Каковы нюансы функционирования этих машин?
Пресечь постоянные обстрелы жилых кварталов — задача, в том числе для российской артиллерии. По противнику военные отрабатывают из самоходных гаубиц «Мста-С».
Эти орудия позволяют держать ВСУ на расстоянии и не давать вести ни прицельный, ни хаотичный обстрел позиций. О нюансах работы этих машин — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
«Не закрывает дверь»: Песков оценил возможность переговоров РФ и Украины осенью
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
- 7 июл
- Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента
- 7 июл
- «Не закрывает дверь»: Песков оценил возможность переговоров РФ и Украины осенью
- 7 июл
- «Непростая тема»: премьер Чехии оценил возможность передачи Киеву российских активов
- 7 июл
- «Преследует нас»: в Германии признали провал контрнаступления боевиков ВСУ
- 7 июл
- Предали анафеме: визит Зеленского в Болгарию превратился в большой скандал
- 7 июл
- Штурмовики ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ под Красным Лиманом
- 7 июл
- Очень много информации: что «расскажет» трофейная британская ракета Storm Shadow
- 7 июл
- «Мы вернулись, мы дома»: как российских бойцов спасали из украинского плена
- 7 июл
- Грозные российские боевые машины в действии: лучшее видео из зоны СВО за день
- 7 июл
- США пообещали при отправке кассетных боеприпасов Киеву выбирать «более эффективные»
Читайте также
83%
2.23 100.72
2.31
Нашли ошибку?