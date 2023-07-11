Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 346 0

Макрон: Франция поставит на Украину дальнобойные ракеты SCALР для поддержки контрнаступления ВСУ

Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Официальный Париж наращивает объемы поставок на Украину или, в переводе с французского языка, ведет конфликт к эскалации.

Франция сообщила о своем намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. Об этом президент страны Эммануэль Макрон сообщил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

«Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», — прокомментировал он.

По словам Макрона, официальный Париж собирается нарастить объемы поставок оружия в зону СВО. Он отметил, что французская сторона действует в рамках принятой доктрины, которая предусматривает защиту Украиной своих территорий.

Портал Tf1Info уточнил, что речь идет о дальнобойных ракетах SCALP — французской вариации крылатой ракеты Storm Shadow.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Китая предупредил о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов от США.

Тема:
Украинское контрнаступление
10 июл
Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента
10 июл
Илон Маск: провал контрнаступления ВСУ может привести к значительным потерям Киева
9 июл
Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ
9 июл
В США разгадали «секрет» преимущества российских военных перед ВСУ
9 июл
«Катастрофический исход»: что ждет Зеленского после провала контрнаступления
8 июл
Захарова: поставка кассетных бомб Киеву — это проявление антироссийского курса
7 июл
Держат ВСУ в узде: как работают гаубицы «Мста-С» в зоне спецоперации
7 июл
«Преследует нас»: в Германии признали провал контрнаступления боевиков ВСУ
6 июл
Нож в спину Украине: Германия решила продать истребители Саудовской Аравии
6 июл
Крайне ценное время: как бойцы отряда «Барс-12» проводят минуты тишины в зоне СВО
+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

14:14
В долгах как в шелках: кто из знаменитостей живет не по средствам
14:01
«Европа в опасности»: чем грозит вступление Украины в НАТО
13:57
«Это его потребность»: почему перенесший инсульт Носков продолжает гастролировать
13:47
В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его пьяные родители спали
13:42
В Европе все меньше людей поддерживают отправку денег и оружия Украине
13:35
«Не стоит носить розовые очки»: почему Турцию не хотят видеть в Европе

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео