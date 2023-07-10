«Масло в огонь»: МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 104 0

МИД КНР предупредил о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов от США

«Масло в огонь»: МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Тема:
Спецоперация

США намерены направить в зону СВО запрещенные международными конвенциями снаряды. К чему это приведет?

В Китае предупредили, что поставка кассетных боеприпасов спровоцирует гуманитарные проблемы и усугубит ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга.

«Безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем», — прокомментировала дипломат.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, многие страны выступили против инициативы США по передаче запрещенных снарядов. Китайская сторона призвала Штаты отнестись ответственно и сдержанно к этому вопросу.

«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь», — подчеркнула Нин.

Дипломат в заключение добавила, что Пекин всегда выступал за поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса. Она предостерегла, что необдуманные действия могут обострить конфликт и привести к его эскалации.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон собирается поставить Киеву кассетные боеприпасы. Они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США входят в их число.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кассетные боеприпасы не помогут Украине.

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