«Масло в огонь»: МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву
МИД КНР предупредил о гуманитарных проблемах при получении Киевом кассетных боеприпасов от США
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
США намерены направить в зону СВО запрещенные международными конвенциями снаряды. К чему это приведет?
В Китае предупредили, что поставка кассетных боеприпасов спровоцирует гуманитарные проблемы и усугубит ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга.
«Безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем», — прокомментировала дипломат.
По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, многие страны выступили против инициативы США по передаче запрещенных снарядов. Китайская сторона призвала Штаты отнестись ответственно и сдержанно к этому вопросу.
«Соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь», — подчеркнула Нин.
Дипломат в заключение добавила, что Пекин всегда выступал за поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса. Она предостерегла, что необдуманные действия могут обострить конфликт и привести к его эскалации.
На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон собирается поставить Киеву кассетные боеприпасы. Они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США входят в их число.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кассетные боеприпасы не помогут Украине.
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